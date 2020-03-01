شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة: كورونا ليس وباء ومعدل وفياته 2% والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا ٢٪ ، وهي مقارنة بغيره تعتبر من الفيروسات نسبة قليلة ولا يعد وباءً، لكن على الدول القيام بالإجراءات المناسبة للحد من انتشار هذا الفايروس، سريع الانتشار. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني.

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