الزعاق: بقي يومان على عقرب الدسم.. بياع الخبل عباته

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن عقرب الدسم سيحل بعد يومين، مضيفاً أنه سيتساوى الليل مع النهار بعد أسبوعين بمشيئة الله.

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن عقرب الدسم سيحل بعد يومين، مضيفاً أنه سيتساوى الليل مع النهار بعد أسبوعين بمشيئة الله.

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وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “العقرب الأخير عقرب الدسم سيدخل بعد يومين، وباقي أسبوعين ويتساوى طول الليل مع النهار””.

وأضاف أنه خلال هذين الأسبوعين يبدأ الشباب في ارتداء الملابس الصيفية بالتدريج، ويشعرون بضرورة وسائل التبريد من المراوح وفتح النوافذ.

وأضاف الزعاق أن الشمس ستشرق على القطب الشمالي بعد أسبوعين ولن تغرب إلا بعد ٦ أشهر.

يذكر أن “بياع الخبل عباته”، مقولة شعبية وهي من أقدم المقولات في الجزيرة العربية، إلا أنها تحولت إلى موسم حقيقي يذكره المجتمع كالمواسم الأخرى، ويأتي في نهاية موسم العقارب، بعد أن تتوسط موجة الحر في أجواء البرد، فيظن البعض أن البرد قد انصرف، وأمنوا عدم عودته، فيتخلون عن عباءاتهم، فيعاود البرد هجمته مجدّداً، ويُعتبر إشارة لانتهاء فصل الشتاء.

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