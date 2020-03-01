محمد بن مسعود - الدمام - لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان؛ أن بلاده سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي. وأشار إلى أن الرجل البالغ من العمر 29 عاماً في حالة جيدة الآن، مضيفاً أن السُلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال بالمصاب. وأغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين.رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان فيروس كورونا الجديد أرمينيا تسجل أول إصابة بـ "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-01 أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان؛ أن بلاده سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي. وأشار إلى أن الرجل البالغ من العمر 29 عاماً في حالة جيدة الآن، مضيفاً أن السُلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال بالمصاب. Advertisements وأغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين. 01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 11:00 AM لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان؛ أن بلاده سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضي. وأشار إلى أن الرجل البالغ من العمر 29 عاماً في حالة جيدة الآن، مضيفاً أن السُلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال بالمصاب. وأغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين. ، أرمينيا تسجل أول إصابة بـ "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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