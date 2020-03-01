، على غفلة من ذويها .. سورية تلقِي بنفسها من الطابق الثالث في مكة وتلقَى حتفها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعاني اعتلالات نفسية والشرطة فتحت تحقيقاً موسعاً في الحادثة لمعرفة المُلابسات

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حالة انتحار لفتاة من الجنسية السورية رمت نفسها من الدور الثالث من مقر سكنها بحي بطحاء قريش بمكة المكرّمة.

وبحسب المعلومات؛ فإن فتاة من الجنسية السورية، وضعت حدّاً لحياتها صباح اليوم، بعدما رمَت نفسها من الدور الثالث من نافذة منزلها بالدور الثالث بحي بطحاء قريش بمكة المكرّمة؛ ما أدّى إلى وفاتها على الفور.

ووفق ما حصلت عليه "الخليج 365"، فإن الفتاة المقيمة تعاني اعتلالات نفسية، ورمت نفسها من الطابق الثالث، على غفلة من ذويها.

وعند مباشرة الجهات الأمنية الموقع، بعد ورود بلاغ بالحادثة، وبعد الكشف عليها من قِبَل الهلال الأحمر؛ اتضح أنها فارقت الحياة.

وفتحت الشرطة تحقيقاً موسعاً في الحادثة لمعرفة مُلابساتها؛ فيما تمّ نقل جثمان الفتاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، ولا تزال التحقيقات جارية.مكة المكرمة الجهات الأمنية