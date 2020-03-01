وزير الداخلية يصل تونس لرئاسة وفد المملكة باجتماع وزراء الداخلية العرب

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مساء أمس السبت، إلى الجمهورية التونسية، لرئاسة وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في دورته السابعة والثلاثين.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله مطار قرطاج الدولي، وزير الداخلية بجمهورية تونس هشام المشيشي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية التونسية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للوزير، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.

