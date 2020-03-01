السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنظم الدورة التأسيسية الأولى لأفراد الدوريات الأمنية



مكة المكرمة 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة اليوم, الدورة التأسيسية الأولى لمنسوبي الدوريات الأمنية بمكة المكرمة وتستمر إلى نهاية الشهر الحالي حيث يشارك في تقديمها مشايخ ودعاة, ضمن الجهود الدعوية التي ينفذها الفرع.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن الهدف من إقامة الدورة التأسيسية تعزيز الأمن الفكري والمواطنة الصالحة والانتماء للوطن وتحقيق الولاء للقيادة, والتحذير من الجماعات المنحرفة, وبيان مسؤولية رجال الأمن في تحقيق الأمن الفكري وحفظ أمن الوطن والمواطن.

وأفاد الخامري أن الدورة تتضمن محاور من أهمها التوحيد والعقيدة وأحكام فقهية, والأمن الفكري, وحق التعامل مع الجمهور والنية والاحتساب ومراقبة الله سبحانه وتعالى حيث تضم 24 لقاءً دعويًا.

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10:35ت م

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