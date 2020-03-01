السعودية اليوم / أرمينيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا



يريفان 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن بلاده سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران الجمعة الماضية.

وأشار إلى أن الرجل البالغ من العمر 29 عامًا في حالة جيدة الآن، مضيفًا أن السُلطات تعتزم عزل الذين كانوا على اتصال بالمصاب.

وأغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدة أسبوعين.

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10:24ت م

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