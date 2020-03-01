السعودية اليوم / محاضرة بجامعة الحدود الشمالية غدًا



عرعر 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

تُنظم جامعة الحدود الشمالية غداً، محاضرة بعنوان " معالجة الأمن الفكري وتطبيق المنهج الوسطي" ضمن برنامج " زيارة عالم" يلقيها عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان وذلك على مسرح كلية التربية والآداب بمدينة عرعر.

وأشارت إلى أنه سيتم نقل المحاضرة لشطر الطالبات عبر الفيديو كونفرنس.

// انتهى //

10:23ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.