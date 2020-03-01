السعودية اليوم / جامعة حائل تُنظم مؤتمر "السكري والسمنة العالمي 2020 "



حائل 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

تُنظم جامعة حائل ممثلة بكلية الطبّ بعد غدٍ, أعمال "مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020 " بمشاركة شخصياتٌ طبية بارزة في مجالَي السكري والسمنة, وذلك بمقر كلية الطب بالجامعة.

وتقام أعمال المؤتمر التي تحظى برعاية صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على مدى ثلاثة أيام، حيث تشمل جلسات المؤتمر الحديث عن جراحات السمنة الحديثة وعلاج السمنة غير الجراحي وآخر تطورات تشخيص وعلاج مرض السكري في العالم وآخر تطورات العلاجات غير الدوائية للسمنة وآخر تطورات علاج مضاعفات السكري.

وستُنفذ على هامش المؤتمر عدد من العمليات الجراحية النوعية من قبل الاستشاريين الزائرين واستشاريّي الجامعة بمستشفى الملك سلمان التخصصي لأكثر من عشرين مريضًا، أما الحالات التي تتطلب خبرات ومراكز متقدمة بسبب مرض السمنة المفرطة وتتطلب إجراء عمليات كبرى من تحويل مسار كلاسيكي وتحويل مسار مصغر، فستنفَّذ خارج منطقة حائل وسيتم دعم الأدوات اللازمة لهذه العمليات من قِبل الشركة الداعمة للمؤتمر.

كما سيقام على هامش المؤتمر عددٌ من ورش العمل المجانية وذلك لتدريب على عمليات المناظير بواقع 200 متدرب في معمل المهارات السريرية بكلية الطب بواسطة أساتذة قسم الجراحة.

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09:25ت م

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