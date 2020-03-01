السعودية اليوم / اليونان تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى سبعة



أثينا 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واس

رصدت وزارة الصحة اليونانية أمس ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة فيها إلى سبعة.

وأوضحت أن المصابين رجل وامرأة كانا على صلة بحالات سابقة مؤكدة في اليونان ورجل سافر مؤخرًا إلى إيطاليا.

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09:07ت م

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