السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 376 إصابة جديدة بكورونا المستجد



سيئول 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واس

سجلت السُلطات الصحّية في كوريا الجنوبيّة اليوم 376 إصابة جديدة بكورونا المستجدّ، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 3526 .

ونحو 90 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعد بؤرة الوباء، وبمقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، بحسب ما قالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.

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