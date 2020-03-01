السعودية وموريتانيا تؤكدان أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي

الأحد 1 مارس 2020

جددت السعودية وموريتانيا التزامهما بمواصلة مكافحة الإرهاب، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن القومي.



جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة أجراها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السعودية، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد البلدان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب الدولي، وتعزيز الأمن والسلام العالمي.

وشدد البلدان على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية.

ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا خلال الزيارة آفاق التعاون الثنائي وسبل تنميته وتعميقه بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين؛ وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق والتعاون، وأهمية ما تم توقيعه من الاتفاقيات.

وشملت الاتفاقيات الموقعة؛ برنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني، ومذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي، ومذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز وإدارة الوثائق الوطنية الموريتانية، بحسب البيان.

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واتفق الجانبان على تعزيز التواصل بينهما في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التنموية والاقتصادية والتجارية والمشروعات الاستثمارية في البلدين.

وأشادت السعودية، في البيان، برؤية الرئيس الموريتاني وحكومته، وسعيها الحثيث لتحقق مزيد من التقدم والازدهار والتنمية، مشددة على دعم الرياض الدائم والمستمر لكل ما يخدم ويحقق مزيدا من التعاون.

بدوره، أثنى الغزواني على الدور القيادي للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وما تقوم به حكومته الرشيدة، مؤكدًا تقديره للدور الذي تنهض به السعودية إزاء ما يواجه العالم العربي والإسلامي من قضايا.

كما أشاد الرئيس الموريتاني بـ"رؤية المملكة العربية السعودية 2030" وما تحقق من منجزات تنموية في مختلف المجالات.

وفي السياق نفسه، عبّر الغزواني عن شكره وتقديره لما قدمته وتقدمه السعودية من دعم مالي وسياسي وإعلامي لمجموعة G5، في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.