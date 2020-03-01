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حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020

توقعت الهيئة العامة لحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس لهذا اليوم الأحد، 01/آذار/2020.

 

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وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى؛  تنشط الرياح السطحية على مناطق تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل و القصيم تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقه الرياض.

 

وأضافت: كما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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