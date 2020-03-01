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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
توقعت الهيئة العامة لحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس لهذا اليوم الأحد، 01/آذار/2020.
وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى؛ تنشط الرياح السطحية على مناطق تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل و القصيم تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقه الرياض.
وأضافت: كما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.
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