حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأحد 1 مارس 2020

توقعت الهيئة العامة لحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس لهذا اليوم الأحد، 01/آذار/2020.



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وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى؛ تنشط الرياح السطحية على مناطق تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل و القصيم تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقه الرياض.

وأضافت: كما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.