السعودية | التعليم تدعو شاغلي الوظائف التعليمية إلى طباعة الإقرار واستمارة النقل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:40 صباحًا, 1 مارس 2020 م المناطق - متابعات دعت وزارة التعليم جميع المتقدمين في حركة النقل 1441 من شاغلي الوظائف التعليمية إلى طباعة الإقرار، واستمارة النقل، وختمها، وإعادة رفعها على النظام، وذلك بداية من اليوم الأحد 1441/7/6هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس 1441/7/10هـ.

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