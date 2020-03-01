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سهم أرامكو يسجل 32.80 ريال في التعاملات الصباحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل سهم أرامكو 32.80 ريال في التعاملات الصباحية لهذا اليوم بتراجع (0.55-) بنسبة (1.65%).
يذكر أن سهم شركة أرامكو أنهي تداولات الأسبوع الماضي عند 33.35 ريال.
وتراجع سعر سهم أرامكو الخميس عند نهاية جلسة التداول عند 33.35 لينهي تعاملات الخميس، متراجعًا 0.10 ريال أو ما يعادل 0.30% من قيمته.
ووصل السعر الأعلى للسهم خلال جلسة الخميس إلى 33.35 فيما هبط السعر الأدنى إلى 33.10 ريال وبلغ عدد الصفقات 7,597 صفقة، وكان متوسط كمية الصفقة 2,370 سهمًا، فيما وصلت الكمية المتداولة إلى 18,007,986 سهمًا بقيمة 599,549,591.95 ريال.
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