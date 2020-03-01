رئيس العرين يهدي إنجاز الصعود للممتاز لأمير عسير ويعد بمشاركة مميزة

2020-03-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهدى رئيس نادي العرين بمحافظة ظهران الجنوب حسين الوادعي إنجاز تأهل فريق الشباب للكرة الطائرة للدوري الممتاز لأمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، واعتبر ذلك عربون عرفان من شباب النادي والمحافظة لسموه الكريم.

وكان نادي العرين قد حل وصيفًا في بطولة المملكة للنهائيات المجمعة والتي اختتمت يوم الثلاثاء الماضي واستضافها نادي الشباب وحقق كأس بطولتها.

وقد تحدث (الوادعي) لـ”متابعات الخليج 365” بعد تهنئته بالإنجاز الكبير قائلًا : الله يبارك فيكم ومبروك لجميع الرياضيين بالمنطقة وفِي مقدمتهم سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال الداعم الأول للرياضة بمنطقة عسير.

وعن توقعهم للصعود قال (الوادعي) إنهم كانوا متوقعين ذلك ومنذ العام الماضي وذلك لقوة الفريق ولكن بعض التغيرات التي حدثت في تاريخ ميلاد اللاعبين من قبل الاتحاد الآسيوي تسببت في التأثير على مشاركة بعض اللاعبين مما نتج عنه عدم تحقيق النتائج المتوقعة.

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وتطرق (الوادعي) للصعوبات التي واجهتهم في طريق الصعود والتي كادت أن تعصف بآمالهم معتبرًا أنهم واجهوا العديد من الصعوبات وأهمها وقوع النادي على الحد الجنوبي ووقوعه داخل النطاق الأحمر وعدم السماح لهم بممارسة النشاط داخل المحافظة ؛ كذلك لعب مبارياتهم خارج ملعبهم مما تسبب في إرهاق الفريق وهو ما انعكس على بعض نتائج الفريق.

وعن سر تفوق العرين في لعبة كرة الطائرة تحديدًا أبان (الوادعي) بأن هناك توجهًا من إدارة النادي للاهتمام بجميع الألعاب المختلفة؛ ما انعكس بالإيجاب على نتائج النادي وأحدث تفوقًا كاسحًا للنادي في جميع الألعاب، ومن ذلك فوز فريق البراعم في لعبة كرة القدم بدوري المنطقة ، وهذا لا يمنعه من القول بأن هناك بالفعل حُباً للعبة كرة الطائرة بين جميع أبناء المحافظة.

وحول دور الإعلام ومدى مواكبته للإنجاز أوضح (الوادعي) أن الإعلام داعم أساسي وشريك للنجاح في جميع ما يتحقق من نتائج سوى كان ذلك على مستوى المحافظة أو مستوى المنطقة.

وعن خططهم المستقبلية للإعداد للدوري الممتاز بين (الوادعي) أن صعود فريق شباب النادي لمصاف أندية الممتاز هو امتداد لوجود فريق الناشئين بالدوري الممتاز منذ ثلاثة أعوام، واعدًا بأن يكون هناك وبإذن الله تعالى استعدادٌ يليق بموقع الفريق في الدوري الممتاز.

وختم (الوادعي) حديثه قائلًا من لا يشكر الناس لا يشكر الله فباسم شباب محافظة ظهران الجنوب أقول لسمو الأمير تركي بن طلال لولا الله سبحانه وتعالى ثم دعم سموكم الكريم لما وصل نادي العرين لما وصل إليه؛ كما لا ننسى وقفة مدير مكتب وزارة الرياضة بعسير معتق بن جرمان وتعاونه المطلق مع النادي كذلك استقباله للفريق في مطار أبها بعد عودتهم من الرياض بإنجاز الصعود.

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