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ضبط فتاتين خالفتا الذوق والآداب العامة بالقصيم
متابعات الخليج 365 - القصيم
ألقت شرطة القصيم، القبض على فتاتين خالفتا الذوق العام، بعد رصد مقطع فيديو متداول لهما.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام فتاتين بمخالفة الذوق والآداب العامة، فقد تم تحديد هويتهما وضبطهما.
وأوضح أن المواطنتين في العقد الثاني من العمر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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