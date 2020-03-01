السعودية | إجلاء سعوديين من كوريا الجنوبية.. ولا إصابات بكورونا

شكرا لقرائتكم إجلاء سعوديين من كوريا الجنوبية.. ولا إصابات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن السفير السعودي في كوريا الجنوبية، رياض المباركي، لـ"العربية"، عن إجلاء عدد من الطلاب السعوديين في مدينة "ديغو" بكوريا الجنوبية، بعد اكتشاف عدد من الإصابات بفيروس كورونا الجديد في المدينة نفسها.

وقامت السفارة بنقلهم إلى سيول عاصمة كوريا الجنوبية، بعد تواصل دائم مع الطلاب خلال الفترة الماضية، ومنذ اكتشاف عدد من الإصابات في المدينة.

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وتابع المباركي قوله: "في البداية تم إجلاء الطلاب إلى أحد الفنادق القريبة من السفارة في العاصمة الكورية، ومن ثم إجلائهم عبر مطار إنشون إلى مطار أبوظبي ومنه إلى الأراضي السعودية، عن طريق مطار الملك فهد بالدمام وآخرون عن طريق مطار الملك خالد بالرياض". وطمأن المباركي عن صحة الطلاب الذين تم إجلاؤهم، مؤكداً عدم وجود أي أعراض عليهم.

يذكر أن 95 طالباً يتابعون دراساتهم العليا في كوريا، إضافة إلى 115 طالباً مبتعثا، و80 ممن يدرسون على نفقتهم الخاصة، وطاقم السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها وعددهم حوالي 70 مع عوائلهم، وكذلك 232 موظفاً مع عوائلهم في شركة أرامكو السعودية فرع كوريا.

وتتابع السفارة السعودية في كوريا الجنوبية بشكل مستمر وعلى مدار الساعة مع الجهات المختصة في كوريا وتقيم الأوضاع لجهة انتشار الفيروس في البلاد.