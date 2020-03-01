، محيي الدين ياسين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أدّى محيي الدين ياسين؛ وزير الداخلية السابق، اليمين الدستورية، اليوم، رئيساً للوزراء في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد؛ الذي قدّم استقالته في 24 فبراير.
وأفادت وكالة الأنباء الماليزية، بأن محيي الدين ياسين؛ أدّى اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيس الوزراء الماليزي الثامن، اليوم، في حفل رسمي جرى في قاعة القصر الوطني، أمام جلالة الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، في الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه تمّ تعيين محيي الدين (72 عاماً)، وهو أيضاً رئيس حزب "سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" (بيرساتو) كرئيس للوزراء الثامن، وفقاً للمادتين 40 و43 من الدستور الماليزي.محيي الدين ياسين اليمين الدستورية ماليزيا
محيي الدين ياسين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-01
أدّى محيي الدين ياسين؛ وزير الداخلية السابق، اليمين الدستورية، اليوم، رئيساً للوزراء في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد؛ الذي قدّم استقالته في 24 فبراير.
وأفادت وكالة الأنباء الماليزية، بأن محيي الدين ياسين؛ أدّى اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيس الوزراء الماليزي الثامن، اليوم، في حفل رسمي جرى في قاعة القصر الوطني، أمام جلالة الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، في الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه تمّ تعيين محيي الدين (72 عاماً)، وهو أيضاً رئيس حزب "سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" (بيرساتو) كرئيس للوزراء الثامن، وفقاً للمادتين 40 و43 من الدستور الماليزي.
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
08:36 AM
في حفل رسمي وخلفاً لمهاتير محمد الذي قدّم استقالته في 24 فبراير
أدّى محيي الدين ياسين؛ وزير الداخلية السابق، اليمين الدستورية، اليوم، رئيساً للوزراء في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد؛ الذي قدّم استقالته في 24 فبراير.
وأفادت وكالة الأنباء الماليزية، بأن محيي الدين ياسين؛ أدّى اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيس الوزراء الماليزي الثامن، اليوم، في حفل رسمي جرى في قاعة القصر الوطني، أمام جلالة الملك السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، في الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه تمّ تعيين محيي الدين (72 عاماً)، وهو أيضاً رئيس حزب "سكان ماليزيا الأصليين المتحدين" (بيرساتو) كرئيس للوزراء الثامن، وفقاً للمادتين 40 و43 من الدستور الماليزي.
، محيي الدين ياسين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر محيي الدين ياسين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.