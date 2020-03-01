شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب بسيط إذا تناولته على الريق فإنه يخلصك من السموم وارتفاع ضغط الدم ويقضي على العجز والشيخوخة ويعيد لك شبابك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحظى خلّ التفاح بمكانة كبيرة منذ القدم وتعددت استخدامه لأغراضٍ علاجية، ويعتبر علاجًا سحريًا لتخليص الجسم من العديد من الأمراض، ويستخدم في يومنا هذا بكثرة إذ يضاف إلى نظام الغذاء اليومي، ويعتبر من المواد التي تمتلك القدرة العلاجية والوقائية في نفس الوقت، ويستخدم بكثرة لإنقاص الوزن، وتتعدد فوائده الصحية والجمالية بحيث تفوق الوصف، وسنتعرف في مقالنا هذا على فوائد شرب خلّ التفاح على الريق.

قد يهمك ايضاً:

مشروب بسيط إذا تناولته على الريق فإنه يخلصك من السموم وارتفاع ضغط الدم ويقضي على العجز والشيخوخة ويعيد لك شبابك



أسد خرج باكرًا للبحث عن طعام فوجد ‘‘ضبع شرس‘‘ يستعرض عضلاته.. وعندما أوشك على افتراسه كانت النهاية صادمة (فيديو)



ظهور صارخ لابنة الفنانة “أحلام” الإماراتية.. أثارت غيرة والدتها وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بـ“فيديو جريء“

العثور على أكبر ‘‘عقرب‘‘ على وجه الأرض.. لن تصدق كم يبلغ حجمه وطوله!.. شاهد

أفعى ضخمة شعرت بالمروض يتحسس ‘‘بيضها‘‘ وهي نائمة.. وحينما استيقظت كانت النهاية صادمة! (فيديو)

شخير الزوج حينما ينام مع زوجته سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى تؤدي إلى الوفاة!.. تعرف عليها

أفعى عملاقة تبتلع ‘‘رجلا‘‘ بسرعة فائقة.. وحينما استقر في بطنها تحولت هي إلى فريسة وحدثت الصدمة (فيديو)

حمار يتحول إلى كلب بطريقة غريبة.. والسبب صادم! شاهد

عزاء حسني مبارك يتحول إلى مسخرة.. نجم مصري يبكي بحرقة و‘‘علاء مبارك‘‘ يضحك لشدة الموقف!.. شاهد ماذا حدث؟

فضيحة مزلزلة لحاكم دبي.. الأميرة هيا بنت الحسين تضع زوجها محمد بن راشد في ورطة!.. شاهد كيف لقنته درسًا لن ينساه

عريس ابتكر ‘‘فكرة مجنونة‘‘ تسبب بنهاية صادمة للعروس فى حفل الزفاف.. شاهد مالذي حدث؟ (فيديو)

شاهد ماذا وجد الأطباء الصينيون داخل جثة مريض ‘‘كورونا’’ أثناء التشريح بعد وفاته (صادم)



تحرش جماعي بفتيات سعوديات.. وما فعلته شابة سعودية بالمتحرشين قلبت الأمور رأسًا على عقب! (فيديو)

Advertisements

كورونا يضرب ‘‘ترامب‘‘ في وجهه بعد ساعات من ‘‘تغريدة مثيرة‘‘.. شاهد آخر كلمات الرئيس الأمريكي قبل الإصابة؟

عريس سعودي يعيد العروس لأهلها ويمهلهم 20 يوماً !.. بعد 3 أسابيع فقط من الزفاف.. والسبب صادم للجميع (شاهد)

من منا لايذكر بطل مسلسل ‘‘باب الحارة’’ الفنان السوري الشهير الذي مثل شخصية أبو عصام؟ لن تصدق كيف أصبح اليوم.. شاهد (صورة)

أفعى مرعبة تدخل بطن ‘‘جمل هائج’’ وهو حي.. شاهد كيف كانت النهاية وخيمة؟ (فيديو صادم)

الكوبرا تلتهم ‘‘ثعبان ضخم‘‘ بطريقة مرعبة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة عندما استيقظ داخل أحشائها؟! (فيديو)



اكتشاف سبب غريب يهدد النساء والبنات بالحمل دون زواج وبدون أي تدخلات طبية!!

سعودي يسرق جثة فتاة من مقبرة والسبب لن تتوقعوه!!.. شاهد ماذا وجد؟ (صور)

ثري سعودي يطلب 50 شاباً لوظيفة مضحكة ومثيرة للدهشة.. رواتب مغرية



عريس يداعب عروسه.. قدم لها أفعى مفترسة داخل صندوق كهدية الزواج!! فكانت نهايتها صادمة (شاهد)



فوائد شرب خلّ التفّاح على الريق

يساهم في خسارة الوزن، وذلك لاحتوائه على البكتين الذي يقلل مستوى الكوليسترول ويسرع عملية حرق الجسم للدهون الضارة، كما أنه يمنح الشعور بالشبع.

يقوي مناعة الجسم لاحتوائه على البروبيوتيك وهي بكتيريا نافعة تدعم جهاز المناعة، كما أنه يحدث توازن في البكتيريا النافعة الموجودة في المعدة، وبالتالي يقلل من نمو فطر المبيضات، ويقوي صحة الأمعاء التي تنعكس بدورها الإيجابي على سلامة جهاز المناعة.

يحسن عملية الهضم لاحتواء خل التفاح على عناصر غذائية، وإنزيمات تعزز من إنتاج العصارة الهضمية. يطرد الغازات، ويعالج الانتفاخ، ويمنع تشجنات المعدة لاحتوائه على حمض الخليك، وحمض المليك المضادان للفيروسات، ويعتبر مهدئًا للجهاز الهضمي، كما يحمي من اضطراباته.

يطهر الغدد الليمفاوية ويخلص من المخاط. ينظم مستوى السكر في الدم، ويحرق الكربوهيدرات ويبطئ عملية الهضم، ويحسن مقاومة الأنسولين ويعتبر بديلًا لبعض أدوية السكري.

يحد من ارتفاع ضغط الدم، إذ يوسع الأوعية الدموية ويزيد من إنتاج أكسيد النيتريك، ويعتبر مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

يخلص الجسم من السموم، إذ ينقي الجسم والكبد من السموم ويطرحها خارج الجسم. يعالج حب الشباب والعديد من الأمراض الجلدية المختلفة.

يقوي وينشط جسم الإنسان، إذ يزيد طاقة الجسم ويحسن القدرة على التحملويساهم في معالجة العجز والشيخوخة وإعطاء الجسم الروح الشبابية والحيوية..

يحافظ على صحة الفم، ويستخدم لقتل البكتيريا والقضاء على رائحة الفم الكريهة، وإزالة البقع عن الأسنان، ويجعلها بيضاء إذ يستخدم كغسول فموي لتنظيف الأسنان. يوقف الحازوقة (الفواق).

يعالج آلام الحلق، ويقضي على العدوى البكتيرية والفيروسية، لاحتوائه على خصائص حمضية تخلق بيئة لا تناسب نمو الجراثيم، وبالتالي يمنع خل التفاح من بقاء هذه الجراثيم حية.

يعالج انسداد الأنف، ويخلص من المخاط، واحتقان الأنف لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم. يسكن الآلام الناتجة عن تقلصات القدم، كما يمنع من الإصابة بتقلصات القدم.