السعودية اليوم / تايلاند تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا



بانكوك 6 رجب 1441 هـ الموافق 1 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت: إن حالة الوفاة تعد الأولى في تايلاند منذ بداية تفشي الوباء، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج.

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08:24ت م

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