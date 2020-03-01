السعودية اليوم / إصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل عائد من إيران في أستراليا



كانبيرا 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

سجّلت أستراليا اليوم إصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل مقيم في سيدني في ولايه نيو ساوث ويلز في الأربعينيات من العمر،كان سافر مؤخرًا إلى إيران، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابات المؤكدة بالفيروس في أستراليا إلى 25 حالة ‎حتى الآن.

‎وهذه الحالة الثانية التي يجري اكتشافها في أستراليا لأشخاص قادمين من إيران بعد اكتشاف حالة مماثلة أمس في ولاية كوينزلاند لامرأة كانت قادمة من إيران.

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08:05ت م

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