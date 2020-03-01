السعودية | نشاطًا للرياح السطحية على عدد من مناطق المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نشاطًا للرياح السطحية على عدد من مناطق المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:13 صباحًا, 1 مارس 2020 م المناطق - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ، الشرقية ، الرياض )فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر إلى ارتفاع الأمواج .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبيه شرقيه إلى جنوبيه بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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