شكرا لقرائتكم خبر عن رياح سطحية على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ، الشرقية ، الرياض) فيما يؤدي نشاط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر إلى ارتفاع الأمواج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبيه شرقيه إلى جنوبيه بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.