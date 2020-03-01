شرطة مكة تؤكد القبض على المتحرشين بالفتيات في سوق تجاري بجدة

أعلنت شرطة منطقة مكة أنه تم القبض على الأشخاص المتحرشين بفتيات في أحد الأسواق التجارية بمحافظة جدة.

وأوضحت شرطة المنطقة أنه تم إيقاف المتحرشين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق من أمس السبت، القبض على عدد من الأشخاص المتحرشين بفتيات قرب أحد المجمّعات التجارية والتباهي بذلك.

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وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على الأمر الصادر من النائب العام بشأن القبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بالتحرش بفتيات بالقرب من أحد المجمعات التجارية والتباهي بذلك، فقد تمت مباشرة إجراءات الاستدلال من قبل الجهة المختصة طبقًا للمواد 24 و27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية، والقيام بإجراءات البحث والتحري وتحديد هوية المعنيين بالواقعة والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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النيابة العامة تُعلن القبض على المتحرشين بالفتيات قرب أحد المجمّعات التجارية