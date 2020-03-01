ضبط فتاتين خالفتا الذوق والآداب العامة في القصيم

تمكنت شرطة منطقة القصيم، أمس السبت، من ضبط فتاتين قامتا بمخالفة الذوق والآداب العامة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام فتاتين بمخالفة الذوق والآداب العامة، فقد تم تحديد هويتهما وضبطهما، (مواطنتين في العقد الثاني من العمر)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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