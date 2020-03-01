السعودية اليوم / تسجيل اول حالة وفاة في استراليا بسبب فيروس كورونا



كانبيرا 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

اعلنت السلطات الصحية في ولاية غرب استراليا تسجيل اول حالة وفاة في استراليا بسبب فيروس كورونا.

وقالت السلطات ان الحالة هي لرجل (78 عام) توفي صباح اليوم الاحد في مستشفى في مدينة بيرث وكان من الذين تم إجلائهم من السفينة السياحية"دايموند برينسس"، والتي كانت تخضع للحجر الصحي في اليابان بعد اكتشاف عشرات الإصابات على متنها.

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06:49ت م

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