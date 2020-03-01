فيديو.. المغامسي يوضح الرأي الشرعي في البصمة الوراثية

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كشف إمام وخطيب مسجد قباء في المدنية المنورة، الشيخ صالح المغامسي، عن رأي الشرع في تطبيق البصمة الوراثية، خصوصًا بعد ازدياد الحديث حول اختطاف الأطفال.

وخلال استضافته في برنامج الأبواب المتفرقة على قناة MBC قال الشيخ المغامسي: إن الشرع اعتنى كثيرًا بمسألة إثبات النسب من خلال إشهار النكاح.

ولفت المغامسي إلى أن المولود يُنسب لأبيه بعدة طرق، مشيرًا إلى أن البصمة الوراثية في العصر الحديث تصيب في غالب الأحوال بدقة متناهية، ولكن يُشترط فيها أن من يقوم بهذا التحليل يكون مسلمًا عدلًا؛ لأنها شهادة، ولا يُقبل فيها غير مسلم، مشيرًا إلى أن مجمع الفقه الإسلامي يميل إليها.

