هكذا ترصد #السعودية فايروس كورونا

︎ . ماشالله تبارك الرحمن ‏شوفو شلون السعودية ترصد فايروس كارونا عبر المنافذ طاقم طبي سعودي بإمتياز يا بلادي واصلي والله معاكي❤





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