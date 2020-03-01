جوجل تأتي بميزة لطالما طلبها مستخدمي تطبيقها جهات الاتصال “Contacts”

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لاشك أن تطبيق جهات اتصال جوجل “Contacts” مفيد جدًا، وخاصةً إذا كان أحدهم يرغب في مزامنة جهات الاتصال الخاصة به مع حسابه الخاص في جوجل، وذلك للتأكد من عدم فقدها أبدًا، ومع ذلك، لم يكن بإمكان التطبيق إجراء نسخ احتياطي للمعلومات المخزنة على وحدة التخزين الداخلية للهاتف، أما الآن فقد أضافت جوجل القدرة على التقاط جهات الاتصال المخزنة هنا.

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وقبل التطرق بشكل أكثر تفصيلًا، نُشير أنه مع نهاية العام الماضي، اكتسب التطبيق القدرة على نقل جهات الاتصال الفردية من وحدة التخزين الخارجية في الهاتف إلى حساب جوجل والعكس بالعكس ودون القيام بعملية تصدير أو استيراد كاملة، ومع ذلك فقد حلّت هذه الميزة الجديدة محل هذا الخيار، لتسمح الآن بقراءة ومزامنة جهات الاتصال المحفوظة على الهاتف الذكي تلقائيًا دون القلق بشأن فقدانها.

أخيرًا، هذه الميزة تم إطلاقها من جهة الخادم، وهذا يعني أنها ربما وصلت أو لم تصل إليك بعد، ومع ذلك يُفضّل تحميل أحدث إصدار من تطبيق جهات اتصال جوجل، ويمكنك الحصول عليه من أسفل، أو مباشرة قم بتجربة الميزة والاستفادة منها بتحميل ملف الـ APK الخاص بالتحديث من هنا.

تحميل تحديث جهات اتصال جوجل على نظام تشغيل أندرويد.

