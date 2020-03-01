أوبر تطلق أداة الترجمة داخل تطبيقها في أندرويد و iOS

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نظرًا لأنه تطبيق عالمي متاح في أكثر من 700 مدينة حول العالم، فإن تطبيق أوبر يستخدمه المسافرون الدوليون كثيرًا من أجل راحتهم الموجودة حقًا، ومع ذلك لا يزال هناك بعض الحواجز أبرزها حاجز اللغة التي قد تسبب في حالة عدم الفهم، وهذا هو السبب وراء إطلاق الشركة الآن لأداة ترجمة الرسائل، وذلك لضمان قدرة السائق والمستخدم على التواصل بفعالية.

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من ناحيته، يمكن ترجمة هذه الرسائل بنقرة واحدة، وذلك بفضل تكاملها مع خدمة الترجمة من جوجل، وكما أشرنا في المقدمة، هذه الأداة تدعم حاليًا أكثر من 100 لغة، وهذا سيكون مفيدًا حقًا لجميع المستخدمين.

عمومًا وعلى الرغم من إعداد تطبيق أوبر على نطاق واسع لتسهيل التقاط الطالبين ودون الحاجة إلى الاتصالات القائمة على النصوص، إلّا أن هناك العديد من السيناريوهات التي قد يكون فيها من الضروري الدردشة مع السائق، على سبيل المثال، الدردشة بسبب حصول تأخير في الوصول، أو وجود تغيير طفيف في الموقع، ولهذا السبب حقًا أتاحت أوبر ميزة الدردشة داخل تطبيقها قبل بضع سنوات بدلًا من ميزة الرسائل النصية القصيرة.

في السياق ذاته، قامت شركة أوبر أيضًا بإعادة تصميم التطبيق الخاص بها، بما في ذلك الإشعارات الدورية “القابلة للتنفيذ” التي تظهر الدقائق المتبقية حتى الوصول وموقع الالتقاط واتجاهات مكان السير وتفاصيل عن أي شخص آخر يتم التقاطه في الطريق، أخيرًا، أشارت الشركة أنه سيتم نشر الترجمات وإعادة التصميم الجديدة جميع المستخدمين حول العالم خلال الأيام القليلة المقبلة.

