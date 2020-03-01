ارتفاع التمويلات لسيدات الأعمال 58 % خلال عام .. 469 مليون ريال لـ 235 منشأة

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أفصح همام هاشم؛ مدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، عن بلوغ إجمالي المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال والمستفيدة من البرنامج خلال 2019، نحو 235 منشأة بقيمة تمويل تبلغ 469.89 مليون ريال، وبذلك ارتفعت نسبة استفادة سيدات الأعمال من برنامج كفالة 58 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح هاشم وفقا لـ”الاقتصادية” أن التمويل يأتي بخلاف الشركات، التي تكون سيدة الأعمال شريكا بها، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة التمويل نتيجة لسياسة البرنامج الجديدة بتحفيز هذه الشريحة عن طريق تخفيض رسوم البرنامج على الطلبات الواردة من سيدات الأعمال تشجيعا لهن.

وأشار إلى أن الكفالات المصدرة لسيدات الأعمال تنوعت في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتصدرها قطاع التجارة والتجزئة، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والتشييد والبناء، إضافة إلى النشاط الصناعي.

وبين أن البرنامج عمل على زيادة عدد جهات التمويل المتعاونة لتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتصميم واعتماد برامج ضمانات جديدة، بهدف رفع مساهمة البرنامج في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وكذلك المناطق الإدارية الواعدة وزيادة حجم التمويل وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى تقديم منتجات جديدة تتلاءم مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل المتعاونة مع البرنامج، في توسيع العمل بنظام محافظ التمويل وكفالة المنشآت الناشئة والمنشآت السياحية والتعاون مع المصارف الأجنبية المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وشركات التمويل غير المصرفية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وزيادة حجم الأعمال مع الجهات المتعاونة مع البرنامج لمصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

