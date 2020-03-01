السعودية اليوم / سفير المملكة يسلّم جمهورية موزمبيق المرحلة الثانية من هدية المملكة من لحوم الهدي والأضاحي



مابوتو 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق، عبد الملك بن علي اليوسفي، اليوم، بمشاركة ممثل رابطة العالم الإسلامي أنس فقير، وممثل عن وزارة المرأة الموزمبيقية، المرحلة الثانية من هدية المملكة العربية

وشملت الجهات التي تسلمت المرحلة الثانية من هدية المملكة من لحوم الهدي والأضاحي عددًا من الجمعيات الخيرية، والمدارس، ودور الأيتام، وممثلي عن إدارة السجون، وممثلي المراكز الإسلامية، وعددًا من الأفراد المستحقين.

وقد قدم الجميع الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

من جانب آخر أوضح السفير اليوسفي لوسائل الإعلام وتلفزيون موزمبيق وبعض الصحف التي حضرت تسليم الأضاحي والهدي، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، وخصوصًا تعليق الدخول للمملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، حماية لمواطنيها والزائرين من عدوى انتشار فيروس كرونا الجديد.

// انتهى //

02:19ت م

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مابوتو 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق، عبد الملك بن علي اليوسفي، اليوم، بمشاركة ممثل رابطة العالم الإسلامي أنس فقير، وممثل عن وزارة المرأة الموزمبيقية، المرحلة الثانية من هدية المملكة العربية السعودية من لحوم الهدي والأضاحي، لموسم حج عام 1440 هـ ـ 2019 م، إلى العديد من الجهات في موزمبيق.وشملت الجهات التي تسلمت المرحلة الثانية من هدية المملكة من لحوم الهدي والأضاحي عددًا من الجمعيات الخيرية، والمدارس، ودور الأيتام، وممثلي عن إدارة السجون، وممثلي المراكز الإسلامية، وعددًا من الأفراد المستحقين.وقد قدم الجميع الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – على هذه الهدية واللفتة الإنسانية الكريمة لجميع المستحقين في موزمبيق.من جانب آخر أوضح السفير اليوسفي لوسائل الإعلام وتلفزيون موزمبيق وبعض الصحف التي حضرت تسليم الأضاحي والهدي، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، وخصوصًا تعليق الدخول للمملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، حماية لمواطنيها والزائرين من عدوى انتشار فيروس كرونا الجديد.// انتهى //02:19ت م0165

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