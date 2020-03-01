السعودية اليوم / حمى وبائية تجتاح نيجيريا وتخلف 118 حالة وفاة



أبوجا 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واس

ارتفع عدد ضحايا حمى " لاسا " بنيجيريا إلى 118 حالة وفاة، حسب مصادر الحكومة بمحافظة أبوجا.

وأظھرت معطیات وبائیة حدیثة صادرة عن مركز مراقبة الأمراض في نیجیریا، أن حمى "لاسا" تنتشر عادة في ھذا البلد (الأول من حیث عدد السكان في إفریقیا) خلال فترة انعدام الرطوبة بین شھري ینایر وإبریل.

وكانت مصادر نيجرية قد أفادت أن انتقال عدوى حمى " لاسا" يتم عن طريق إفرازات القوارض أو عن طريق الاتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم لشخص مريض.

وانتشرت ھذه الحمى الوبائیة سریعة العدوى، منذ بدایة شهر يناير، داخل 27 من محافظات نيجيريا، بینھا محافظة لاغوس، المركز الاقتصادي للبلاد.

يذكر أن حمى "لاسا" المستوطنة في نيجيريا تنتمي إلى نفس عائلة فيروسات "إيبولا" و"ماربورج"، لكنها أقل فتكًا.

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