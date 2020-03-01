السعودية اليوم / ضبط فتاتين مخالفتين للذوق والآداب العامة بالقصيم // للصحف //



بريدة 5 رجب 1441هـ الموافق 29 فبراير 2020م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام فتاتين بمخالفة الذوق والآداب العامة، فقد تم تحديد هويتهما وضبطهما، (مواطنتين في العقد الثاني من العمر)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

// للصحف // // انتهى //

01:59ت م

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