شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يصل تونس للمشاركة في اجتماعات «الداخلية العرب» والان نبدء بالتفاصيل
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قرطاج الدولي، وزير الداخلية بجمهورية تونس هشام المشيشي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية التونسية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.
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