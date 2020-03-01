شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنتين تلقيان الأنقاض في الأراضي الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية الخُبر ممثلة في إدارة الخدمات مؤخرًا شاحنتين تقومان برمي الأنقاض والمخلفات في الأراضي الفضاء، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق الغرامة على المخالفين، وإلزامهم بتنظيف المواقع.

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