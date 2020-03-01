شكرا لقرائتكم خبر عن «التطوع التخصصي» في الدفاع المدني يبدأ من الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الأحساء العقيد د. دهام المطيري أن أولوية القبول لدى الدفاع المدني تكون للمتطوعين المتخصّصين العاملين لديهم، مرجعا السبب إلى أنهم يمتلكون الخبرة الطويلة والشهادة، حيث إنهم مؤهلون، ويمكن الاستفادة من تجربتهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس فيه إلزام على الدفاع المدني.

» مليون متطوع

وأوضح المطيري لـ ”الخليج 365” أن المملكة تسعى إلى التطوّع من خلال رؤيتها الطموح في تحقيق مليون متطوع خلال الـ 10 سنوات المقبلة، والمديرية العامة للدفاع المدني لها السبق في كسب عدد من المتطوعين في أعمال الدفاع المدني.

» تشغيل جزئي

وقال: هناك تطوع عام وتطوع خاص في أعمال الدفاع المدني، حيث إن هذه التجربة في إدارة الأحساء تمثّلت في تشغيل جزئي لمجموعة من المتطوعين والراغبين في العمل التطوعي التخصّصي على أعمال الدفاع المدني، التي تتضمّن أعمال «الإطفاء البسيطة والإنقاذ وأعمال الحماية المدنيّة». وأردف: «وجدنا تجاوباً من المتطوعين وحماساً ورغبةً في الاستمرارية في التطوع، مما زادنا وشجّعنا أن يتم تكرار هذه العملية، كي يحصل المتطوعون على المهنيّة، وتؤتي الفكرة ثمارها في تجويد خدمة المجتمع والمحافظة على الأرواح».

» تجربة تخصّصية

وحول التجربة التخصّصية في أعمال التطوع، ذكر أنه تم البدء بها في العام الماضي، حيث تمت إقامة ورشة عمل، وتلا ذلك استقطاب مجموعة من المتطوعين بعد تسجيلهم على الموقع الخاص بالدفاع المدني، وبعد ذلك تم عمل دورة تأهيلية لمدة 6 أسابيع، وهي دورة تخصّصية، ثم نقلهم إلى المراكز.

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» عنصر نسائي

وحول تدريب العنصر النسائي في مبادرة التطوّع التخصّصي، أفاد بأنها كانت محدودة فتم الاقتصار فيها على الرجال، لأنها تتناسب مع مجهوداتهم في عمليات الإنقاذ، وكان عددهم 24 متطوعاً. وقال: «في المستقبل نطمح إلى أن يكون العدد أكثر، علما بأنه يوجد في موقع الدفاع المدني أيقونة لاستقبال جميع المتطوعين من الرجال أو النساء». وحول تعميم هذه التجربة على مستوى المنطقة الشرقية، أفاد بأنها حالياً تطبّق في الأحساء وهي تحت الدراسة والتقييم، ثم يتم النظر في تعميمها على مستوى المملكة.

» سلامة مهنيّة

وحول نوع الدورات التي تقدّم في هذا المجال، أكد أن الدفاع المدني عمله متخصص ونركز على الإطفاء في مواجهة الأعمال البسيطة كذلك الإنقاذ في المنازل أو السيارات أو الغرق «لديهم مهارات في الغوص»، حيث يتم التركيز على السلامة المهنيّة في العمل للمحافظة على المتطوع وعدم تعريضه لأي حادث.

وحول تحفيز المتطوعين، تمنّى أن يكون هناك في القطاع الخاص تعاون لاستثمار برامج المسؤولية الاجتماعية حتى يتم تحفيز المتطوع ومكافأته واستمراره في العمل.

استهداف الوصول لمليون متطوع خلال 10 سنوات