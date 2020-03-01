شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن «الفيروس» بميناء الدمام والان نبدء بالتفاصيل

نظم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ممثلا في إدارة الخدمات الطبية، ندوة عن فيروس كورونا ألقاها مدير مكافحة العدوى بالمنطقة الشرقية استشاري الالتهابات والأمراض المعدية د. حاتم آل هاني. حضر الندوة مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام م. وليد الفارس.

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