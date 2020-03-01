شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة متابعة كورونا: لم نسجل أي إصابة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا أنه لم يتم، ولله الحمد، تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في المملكة حتى الآن.

وأهابت اللجنة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس المستجد، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عُقد أمس السبت برئاسة وزير الصحة د. توفيق الربيعة وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون وزارات «الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، السياحة، والتعليم» وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

وتم خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما اطلعت اللجنة على الوضع العالمي واتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من وفادة فيروس كورونا إلى المملكة.

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تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تتولى متابعة كافة مستجدات الوضع الخاص بفيروس كورونا الجديد COVID-19، والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته بإذن الله، وذلك من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجلة بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات لآلية الإفصاح وتجهيز وزارة الصحة لمراكز المراقبة الصحية وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية.

وتتأكد اللجنة من جاهزية كل المرافق الصحية للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية لكل القطاعات ذات العلاقة، وما تنفذه وزارة التعليم من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.

وتراجع وزارة الحج والعمرة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، إضافة إلى تأكيد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حاليا في المملكة وتقديم كل التسهيلات لهم.