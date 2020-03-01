شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك العالم «السلامة أولا» احتفالا بيوم الدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أن احتفال المملكة مع دول العالم باليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام الذي يقام في الأول من مارس من كل عام تحت شعار «السلامة أولا»، يوضح مدى أهمية السلامة كسلوك وتطبيق في حياة الناس اليومية، بحيث يكون الأخذ بمبدأ السلامة أولا وقبل أي عمل أو سلوك ينطوي على خطر في أعمالنا وسلوكنا اليومي في جميع مجالات الحياة.

وقال في تصريح بمناسبة مشاركة المملكة في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يقام هذا العام تحت شعار «السلامة أولا»: إن المشاركة تتمثل في غرس هذا المفهوم لدى جميع فئات المجتمع بحيث يكون مبدأ الأخذ بأساليب وإجراءات السلامة مقدما على جميع أعمالنا اليومية في المنازل والمكاتب ووسائط النقل ورحلاتنا البرية حتى في استخدام الأدوية وتناول المواد الغذائية، وهذا يتفق مع المثل القائل «الوقاية خير من العلاج» فالوقاية هي عمل استباقي يؤكد أن «السلامة أولا».

وأوضح الفريق العمرو أن مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني في الاحتفال باليوم العالمي وفي مختلف الفعاليات العالمية الأخرى تأتي بناء على ما يؤكد عليه دائما صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في التفاعل البناء مع هذه المناسبات العالمية والإفادة منها في إبراز عمل الدفاع المدني وتطوير خدماته، حتى تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين.

ولفت الفريق العمرو في ختام تصريحه إلى أهمية دور التوعية المجتمعية بشأن المناسبات العالمية والمحلية التي يشارك الدفاع المدني في الاحتفاء بها، مشيرا إلى أن بث رسائل التوعية والتفاعل الإيجابي والبناء من قبل أبناء المجتمع يسهم في تحقيق التوعية المطلوبة بوسائل السلامة والتعليمات التي تحقق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في ربوع المملكة من الأخطار والأزمات والحوادث، مؤكدا أن وعي المواطن والمقيم يسهم في حماية الجميع بإذن الله، كما يحدث التفاعل البناء بين الدفاع المدني والمجتمع من أجل السلامة.