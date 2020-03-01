شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات «الصحة النفسية للمرأة» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للصحة النفسية للمرأة الذي أقيم بالخبر برعاية نائب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء طبيب غالب بن حريب.

وأوضح مدير مستشفى القوات المسلحة بالظهران اللواء عقيل المسعودي، أن هذه المؤتمرات التي تعقد بشكل مستمر ودائم تهدف لتطوير مهارات وقدرات الأطباء من خلال ما توصل إليه الطب من تطورات سواء في الجوانب العلمية أو العلاجية أو التقنية، وأضاف إنه أقيمت خلال فعاليات المؤتمر ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات الصحة النفسية للمرأة.

ونوه اللواء المسعودي بأهمية عقد هذه المؤتمرات واللقاءات لتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب المقدمة والمطروحة خلال عقد المؤتمر الذي ناقش أهم المواضيع عن الصحة النفسية.

وأشار إلى أن المؤتمر شارك فيه العديد من المتحدثين من مختلف البلدان الأجنبية والعربية؛ لتقديم نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات التشخيصية والعلاجية المتعلقة بالصحة النفسية للمرأة.

يذكر أن المؤتمر استمر ثلاثة أيام وهو معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم مستمر، واستهدف الأطباء والأخصائيين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، وأطباء الأسرة والمجتمع، وأطباء النساء والولادة، والعاملين في مجال الصحة النفسية.