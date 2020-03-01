شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات لتعزيز الأمن والسلامة في 1538 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

تُطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية اليوم، العديد من الفعاليات التوعوية المتنوعة والموجهة لـ 1538 مدرسة و382 ألف طالب وطالبة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني 2020م، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة الحكومية في تفعيل المناسبات المجتمعية والتوعوية، ومنها اليوم العالمي للدفاع المدني. وتهدف الفعاليات إلى أهمية المشاركة في تفعيل هذه المناسبة حرصا من إدارة تعليم مكة على تعزيز أساليب الأمن والسلامة المدرسية ونشر ثقافتها في المدارس، وذلك باستهداف الطلاب والطالبات في المدارس وفي الأماكن العامة كإقامة المعارض التوعوية في المجمعات لما لها من دور مهم في تثقيف أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وكافة شرائح المجتمع، مبينا أن تعليم مكة سيقيم حملات تثقيفية عن برامج الدفاع المدني ووسائل التعامل مع الظروف كافة والتعرف عن قرب على جهود رجال الدفاع المدني وما يقدمونه من خدمات جليلة لحماية المجتمع والأفراد كافة من المخاطر. وأعدت إدارة تعليم مكة المكرمة خطتها كل فيما يخصه لنشر الوعي والتثقيف بالمطويات والنشرات الإرشادية، وعمل الرسومات الفنية والمجسمات واللوحات المعبرة عن هذه المناسبة، وتدريب الطلاب على وسائل السلامة داخل المدرسة وكيفية التعامل مع الظروف الطارئة، وتنظيم زيارات ميدانية للمعرض المعد في مقر أحد المجمعات بهذه المناسبة.

ودعت إدارة تعليم مكة المكرمة عبر تعميم لجميع مدارسها والمحافظات التابعة إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات هذا اليوم، وتنظيم زيارات طلابية إلى المعرض المقام؛ بهدف توعية الطلاب والطالبات بالدور الذي يقوم به الدفاع المدني في خدمة المجتمع.