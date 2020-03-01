شكرا لقرائتكم خبر عن 600 خريج صحي يستفيدون من «مزاولة المهنة» والان نبدء بالتفاصيل
من جانبها ذكرت مدير مركز الخريجين والتنمية المهنية بالجامعة د.أماني البحر أن خريجي الكليات الصحية والطبية بحاجة إلى العديد من الرخص الطبية لممارسة ومزاولة المهنة، وأن هذه المبادرة جاءت بدعوة من المركز؛ من أجل تثقيف خريجي المسار الصحي بمتطلبات مزاولة المهنة، حيث قدم مسؤولو الهيئة عروضا تعريفية حول العديد من المهام والوظائف التي تقوم بها الهيئة تجاه منتسبيها، وبرنامج «ممارس بلس» وأهميته لكافة الممارسين الصحيين، وتتابعت العروض الأخرى وفتح المجال أمام الحضور؛ لعرض ما لديهم من استفسارات حول كافة خدمات الهيئة، ولعل أبرزها خدمة «تحمينا - نحميك»، حيث تم التعريف بالخدمة ودورها في حماية الممارسين من كافة العقبات والسلبيات.
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