شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق مصغرة داخل الأحياء السكنية بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

أقر المجلس البلدي بمحافظة النعيرية خلال جلسته الثانية والخمسين إنشاء حدائق مصغرة داخل الأحياء السكنية بالمحافظة، وذلك بعد دراستها من قبل المختصين بالبلدية وعرضها على المجلس، وأوضح رئيس المجلس البلدي بالنعيرية مبارك السهلي، أن المجلس ناقش إنشاء الحدائق المصغرة خلال الاجتماع بحضور رئيس البلدية م. نايف الرجباني وأعضاء المجلس، مبينا أن هذه الحدائق المصغرة الموصى بإنشائها ستخدم الأحياء السكنية بالمحافظة، وسيتم تنفيذها بإذن الله بعد دراستها من قبل مختصي البلدية.

وذكر السهلي أن المجلس وبعد الاطلاع على المشاريع وافق بالإجماع على رصف الطرق المزدوجة بالأحياء الداخلية وتحسين وتجميل مداخل المحافظة، وأوصى المجلس أيضا بتكثيف أعمال تنفيذ الدوارات الرئيسية بالمحافظة، ومنها دوار تقاطع شارع الملك عبدالله «شارع الستين» مع المدخل الشرقي للمحافظة طريق الدمام - حفر الباطن، ودوار تقاطع شارع الملك سلمان «شارع الخمسين» مع طريق الخفجي في المدخل الشمالي للمحافظة، ودوار تقاطع شارع الملك فهد مع طريق حفر الباطن في المدخل الغربي للمحافظة، مؤكدا أن المجلس أوصى بإنشاء مجسمات جمالية للدوارات القائمة والحديثة بالمحافظة.

وأكد رئيس المجلس البلدي بالنعيرية على أنه ستتم دراسة الحساب الختامي للبلدية وإحالته للجنة المشاريع؛ لعرضه على المجلس خلال الجلسة القادمة بإذن الله تعالى.

كما ناقش مجلس بلدي النعيرية مع مدير قسم الاستثمار ببلدية النعيرية توزيع عدد 5 محلات في السوق الشعبي، وذلك من خلال القرعة العلنية بتاريخ 11/‏ 7 /‏1441هـ، وحددت البلدية شروط التقديم للدخول في القرعة أن تكون المتقدمة «أرملة عائلة لأسرتها، مطلقة عائلة لأسرتها، ذوي الإعاقة».