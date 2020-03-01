شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الجراد بـ«الهاف مون» والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الوقاية الصحية، بتكثيف أعمال الرش لمكافحة الجراد بشاطئ نصف القمر، وأكدت البلدية أنها مستمرة في أعمال المكافحة؛ للقضاء على موجة الجراد، والتي بدأت من أمس الأول بشاطئ نصف القمر «الهاف مون».

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