شكرا لقرائتكم خبر عن «لا ترمها 2» تواجه التخلص العشوائي من النفايات والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت بمدينة الجبيل الصناعية الحملة التوعوية «لا ترمها 2» والتي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات البيئية بمركز المعرفة والإبداع والتي تستمر لمدة 6 أيام وتهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع من خلال الحد من الرمي العشوائي للنفايات وإعادة تدويرها وتثقيف المجتمع والمحافظة على البيئة وإيصال الرسائل التوعوية بشكل مباشر.

وقال مدير إدارة الخدمات البيئية م. نايف عبدالله آل شهاب: إن حملة»لا ترمها 2» هي استكمال للحملة السابقة في العام الماضي حيث نستهدف من خلال هذه الحملة 2750 طالبا وطالبة بالإضافة إلى رياض الأطفال.

وأضاف إن الحملة مكونة من 4 أقسام هي: ركن المسرح والسينما، والتلوين، والتوعوي، وحديقة الطفل والذي يستهدف الساكنين في مدينة الجبيل الصناعية.

وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو تثقيف أبنائنا الطلاب على كيفية المحافظة على إعادة التدوير وكيفية الاستفادة من المواد القابلة للتغيير والحد من الرمي العشوائي.