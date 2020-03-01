شكرا لقرائتكم خبر عن «لا ترمها 2» تواجه التخلص العشوائي من النفايات والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير إدارة الخدمات البيئية م. نايف عبدالله آل شهاب: إن حملة»لا ترمها 2» هي استكمال للحملة السابقة في العام الماضي حيث نستهدف من خلال هذه الحملة 2750 طالبا وطالبة بالإضافة إلى رياض الأطفال.
وأضاف إن الحملة مكونة من 4 أقسام هي: ركن المسرح والسينما، والتلوين، والتوعوي، وحديقة الطفل والذي يستهدف الساكنين في مدينة الجبيل الصناعية.
وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو تثقيف أبنائنا الطلاب على كيفية المحافظة على إعادة التدوير وكيفية الاستفادة من المواد القابلة للتغيير والحد من الرمي العشوائي.
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