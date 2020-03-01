شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع تطبيقية في ختام «الرسم والتصميم التعليمي» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت شعبة الحاسب الآلي في مكتب التعليم بشرق الدمام مؤخرا البرنامج التدريبي «الرسم والتصميم التعليمي» والذي أقيم بمدرسة أهلية بالدمام لمدة 5 أيام، وقدمها مشرف الحاسب الآلي بالمكتب عبدالرزاق العبدالرزاق والمشرف سعود الدوسري بحضور 20 معلم حاسب من مدارس القطاع وتضمنت العديد من المشاريع التطبيقية.

وأشار العبدالرزاق إلى أن دورة الرسم والتصميم التعليمي اعتمدت على المشاريع في التصميم، حيث ستساعد هذه الحزمة التدريبية معلمي الحاسب في احتراف العمل على برنامج التصميم Adobe Illustrator؛ ابتداء من الأساسيات والتعرف على واجهة البرنامج وكيفية تخصيصها، ثم الانتقال إلى أشرطة الأدوات الأساسية والمتقدمة، وكيفية تخصيص شريط أدوات، ثم العمل باستخدام التدرجات والتأثيرات وأدوات الرسم الأكثر تقدمًا، وحتى إنشاء الرسومات والشعارات والطباعة والرسوم التوضيحية وتجهيزها للطباعة أو الويب.

وأضاف العبدالرزاق: إن الدورة التدريبية تتضمن أيضا تعلم جميع أدوات فوتوشوب الأكثر شيوعًا، وكيفية استخدام كل منها لمهام محددة، وتعلم التقنيات الموفرة للوقت، لتتمكن من قضاء وقت أقل في العمل، واحتراف الفوتوشوب لتحرير الصور بكل سهولة بالإضافة إلى التعليم على كيفية استخدام أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، وإضافة النصوص، واستكشاف عالم الألوان الغنية في الفوتوشوب، وكيفية تحقيق تناغم الألوان الأمثل من خلال تحديد التقنيات المختلفة لتصنيف الألوان، والاقتراب من اللون، بالإضافة إلى تعلم طرق الاختصارات واستخدامات برامج الفوتوشوب، والتعرف على أنواع الملفات وطرق حفظها، وتعديل الصور وإضافة التأثيرات، واستخدام الأقنعة وأيضا رسم الأشكال والكتابات.