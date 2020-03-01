شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من «كورونا» بوحدة الحماية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

نظم قسم العلاقات العامة بوحدة الحماية الاجتماعية بمحافظة الأحساء التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل مقر الوحدة محاضرة تثقيفية بعنوان «كيفية الوقاية من الأمراض التنفسية والفيروسية».

وتناول د. أحمد البخيتان في المحاضرة عدة نقاط أبرزها أنواع الميكروبات التي تصيب الإنسان، وتنقسم إلى بكتيريا وطفيليات وفطريات وفيروسات، كما تحدث عن طرق انتقال الفيروس وأن الحيوان الناقل للمرض المستجد عام 2019 غير معروف إلى الآن.

وأكمل فريق العمل المصاحب، الممرضة منى المطاوعة والممرضة زينب الشخص، تعليم الحضور على الطريقة السليمة لغسل اليدين واستخدام المعقمات الطبية للحفاظ على النظافة خصوصا في الأماكن العامة. وأشارت مديرة الوحدة أمل المسلم إلى أن المحاضرة استهدفت الكادر الوظيفي ونزيلات الوحدة في التثقيف الصحي خصوصا في مثل حالات الأمراض المنتشرة مثل مرض كورونا المستجد، وأهمية التعرف على طريقة انتقال وماهية المرض وكيفية الوقاية منه بسبب وجود مراجعين للمنشأة وحالات إيواء بالإضافة إلى أهمية تثقيف الكادر الوظيفي من الناحية الصحية.