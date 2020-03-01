شكرا لقرائتكم خبر عن «صم الشرقية» يسدل الستار على مهرجانه الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص أن من أهداف النادي العميقة والمحورية العمل على تنمية المواهب للصم واستقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم وضعاف السمع وإعطاء المساحة الكافية لهم لإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة وتحسين مستوى الخدمة، التي يقدمها النادي لمنسوبيه.

وأبان الباحص في كلمة ألقاها في حفل اختتام مهرجان الشتاء مساء أمس الأول، الذي حضره أكثر من 250 أصم إلى جانب مشاركة وفد من نادي المنطقة الشرقية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بأن خطة النادي المستقبلية رهان نجاحها ذلك الدافع، الذي يدفعهم بقناعة لتجاوز التحديات وتحقيق آمال وتطلعات الصم رجالا ونساء والعمل على تطوير برامج النادي.

وأشار إلى أن هذا المهرجان الشتوي، الذي استمر قرابة الشهر تضمن العديد من البرامج كان هدفه أولا تبني المواهب واستقطابها وخدمة أبناء المنطقة وخارجها للرفع من مستواهم ثقافيا واجتماعيا ورياضيا وفي كل المجالات.

واستعرض الباحص مضامين رؤية عمل النادي، التي تتضمن إحداث التغيير النوعي في أداء الصم تجاه تنمية المجتمع والتأكيد على تمكينهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والبرامج المجتمعية.

وقد تضمن الحفل كلمة لعضو مجلس الإدارة نائب الرئيس عبدالله الخيواني، وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين وتوزيع الهدايا والتقاط الصور التذكارية.